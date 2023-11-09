Yolcu otobüsü otomobili biçti: 1 ölü, 3 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde aynı yöne giden yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki Hüseyin Dursun (59) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Hüseyin Dursun’un Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi sekreteri olduğu yaralı üç kişinin de üniversite personeli olduğu öğrenildi.

Yaşar ANTER

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Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi yakınlarında Milas- Bodrum karayolundaki Maya Kavşağı'nda meydana gelen kaza iddiaya göre, Hatay'dan Bodrum'a gelen İbrahim Aksu yönetimindeki 31 HM 081 plakalı otobüsün önünde seyir halinde olan 48 TC 747 plakalı otomobile arkadan çarpmasıyla meydana geldi.

OTOMOBİL TAKLA ATARAK KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Çarpmanın etkisi ile orta refüje çarpan otomobil takla atarak karşı şeride geçti, hurda haline geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki 64 yaşındaki Hüseyin Dursun yola fırladı. Dursun olay yerinde yaşamını yitirirken vatandaşlar ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile Tuncay Taylan (50), Ahmet Zeybek (53), ve Ünal Tolun (47) ağır yaralı olarak otomobilden çıkarıldı ve ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazada otobüs yolcuları büyük şok yaşadı. Otobüs şoförü İbrahim Aksu gözaltına alındı.

ÜNİVERSİTE PERSONELİ

Kazada hayatını kaybeden Hüseyin Dursun'un Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi sekreteri olduğu belirtildi.

Olay yerinde yaşamını yitiren Dursun'un ölüm haberi üniversitede şok etkisi yarattı.

Kazada ayrıca yaralanan Prof. Dr. Ahmet Zeybek'in Fen Fakültesi'nde öğretim üyesi, yaralı Tuncay Taylan ile Ünal Torun'un ise üniversite personeli olduğu öğrenildi.

Hüseyin Dursun'un cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.