Yolcu otobüsüyle işçi servis midibüsü çarpıştı: 11 yaralı
Manisa'nın Salihli ilçesinde yolcu otobüsü ile işçi servis midibüsünün çarpıştığı kazada, 11 kişi yaralandı.
Manisa’nın Salihli ilçesinde yolcu otobüsü ile işçi servis midibüsünün çarpıştığı kazada, 11 kişi yaralandı.
Salihli ilçesinde saat 10.00 sıralarında meydana gelen kaza, Ankara-İzmir kara yolundaki kavşakta meydana geldi. Yolcu otobüsü ile işçileri taşıyan midibüs çarpıştı. Kazada, sürücü ile birlikte 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılıp, tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)