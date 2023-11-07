Yolcu teknesinde panik: Dümen kilitlendi

Adalar ile Bostancı arasında sefer yapan özel bir işletmeye ait yolcu teknesi, dümeninde meydana gelen arıza nedeniyle panik yaşandı. Tekne, halat yardımıyla iskeleye çekildi.

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Adalar’da gerçekleşen olay, sabah saatlerinde Adalar açıklarında meydana geldi. Yolcu taşımacılığı yapan teknenin dümeninde arıza oluştu. Dümendeki sorunu fark eden teknenin kaptanı, motoru durdurarak yardım talebinde bulundu. Bu sırada başka bir yolcu teknesi, Adalar’a sefer yapmak üzere Bostancı İskelesi’nde bekliyordu. Bu tekne hızla yardıma giderek kilitlenen tekneye ulaştı ve halat yardımıyla çekmeye başladı.

Yolcular arasında kısa süreli bir panik yaşansa da diğer teknenin yardımıyla durum kontrol altına alındı. Tekne iskeleye güvenli bir şekilde çekildi ve tamir edilmek üzere gönderildi. (DHA)

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