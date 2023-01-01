Yolda buldukları parayı sahibine teslim ettiler

Niğde’nin Çiftlik ilçesinde, Ali Tunç ve Kadir Erden isimli iki vatandaş, sokakta buldukları 14 bin lirayı, sahibine ulaştırılabilmesi için belediyeye teslim etti. Günay Demir, kaybettiği parasını belediyeden teslim aldı.

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Niğde'nin Çiftlik ilçesinde yaşayan Ali Tunç ve Kadir Erden, sokakta 14 bin lira buldu. İki vatandaş, buldukları parayı, sahibine ulaştırılabilmesi için Çiftlik Belediye'ne teslim etti. Parayı, ilçeye il dışından gelen bir kamyon şoförü Günay Demir'in kaybettiği belirlendi. Para, belediye tarafından Demir'e teslim edildi.

“İLÇEM ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Örnek davranışlardan dolayı vatandaşlara teşekkür eden Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel, şunları söyledi:

“İlçemiz sakinlerinden Ali Tunç ve Şeyhler köyünden Kadir Erden isimli duyarlı vatandaşımız, sokakta bulduğu 14 bin lirayı belediyemize teslim ettiler. Böylesine güzel bir davranışı sergileyen vatandaşlarımız Ali Tunç ve Kadir Erden'e şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum. Sokakta bulunan paranın sahibi ise yabancı bir kamyoncu çıktı. Kamyoncu Günay Demir'e parasını tutanak karşılığında teslim ettik.” (ANKA)