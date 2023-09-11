Yolda yürürken bıçaklandı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yolda yürürken tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı. Şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde yolda yürürken tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Millet Mahallesi Millet Caddesi’nde yürürken yanından geçen bir kişiyle henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başlayan Nazım Kahraman (35), kavgaya dönüşen olayda, bıçakla ağır yaralandı.
Yaralı halde koşarak 2. Vatan Caddesi’nde bulunan bir kıraathaneye sığınan Kahraman, burada yere yığıldı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kahraman’ı ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Görüntülerde, Kahraman ile kaldırımda yürürken yanından geçen kişinin tartıştığı ve olayın kısa sürede kavgaya dönüştüğü görülüyor.
Kıraathanedeki kameraya yansıyan görüntüde ise, Kahraman’ın koşarak içeri girmesi, şüpheli şahsa sandalye fırlatması, sonrasında yere yığılması ve vatandaşların yardım çabaları yer alıyor. (AA)