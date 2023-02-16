Yolu kapattığı gerekçesiyle yardım TIR’ına silahla saldıran şüpheli tutuklandı

Pendik’te, Şahkulu Sultan Külliyesi önünde yardımların yüklendiği TIR'ın yolu kapattığı iddiasıyla bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli Ö.A., sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklandı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Pendik'te, Şahkulu Sultan Külliyesi önünde, deprem bölgesine gönderilecek yardımların yüklendiği TIR’ın yolu kapattığı gerekçesiyle M.E.'yi silahla yaralayan şüpheli Ö.A., gözaltına alınarak, Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Ö.A. ‘Silahla kasten yaralama’ suçundan tutuklanması talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

KENDİNİ “ÜZERİME GELMEMELERİ İÇİN SIKTIM” DİYE SAVUNDU

Olay günü bir arkadaşının arabasını ödünç alacağını, aracı almak için arkadaşının ağabeyi ile buluştuğunu anlatan Ö.A. hakimlikteki sorgusunda, “Biraz ilerledikten sonra yolun kapalı olduğunu gördüm. Karşıdaki şoförle yol verme konusunda inatlaştık. O ara ağız dalaşımız oldu. Daha sonra araçlardan indik. Olay yerinin yanı dernekmiş, kalabalık vardı. Ben de kafam atınca silahı çektim. Mermiyi ağzına verdim. Şikayetçi de oradaki kalabalık grubun içindeydi. Şikayetçinin içinde bulunduğu grup kollarının açarak, ‘delikanlıysan sık' şeklinde sözler söyledi. Üzerime geldiler. Şikayetçi üzerime gelmeye devam edince, yere doğru ateş ettim. Üzerime gelmemeleri için sıktım. Bir anlamda kendimi kalabalıktan korumak için ateş ettim” diyerek pişman olduğunu söyledi.

TUTUKLANDI

Hakimlik, şüpheli Ö.A.'nın ‘Silahla kasten yaralama’ suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut delillerin bulunduğunu, delillerin karartılma ihtimali olduğunu belirterek, tutuklanmasına karar verdi.