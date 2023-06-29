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Yolun karşısına geçmek istedi, canından oldu

Karabük'te yolun karşısına geçmek isterken yolcu minibüsünün çarptığı Selahattin Tabak (70) yaşamını yitirdi.

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Yolun karşısına geçmek istedi, canından oldu

Beşbinevler Cumhuriyet mahallesinde yoldan karşıya geçmeye çalışan Selahattin Tabak’a sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Karabük Belediyesi’ne ait yolcu minibüsü çarptı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Tabak, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tabak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Minibüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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