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Yolun karşısına geçmek istedi, hayatından oldu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kişi otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

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Yolun karşısına geçmek istedi, hayatından oldu

Bilecik’te Z.C.Ü. idaresindeki 22 ALL 740 plakalı otomobil, Bozüyük-Bursa kara yolu Aşağıarmutlu köyü mevkisinde karşıya geçmeye çalışan Ahmet Yıldırım’a (57) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yerinde yaşamını yitiren Yıldırım’ın cesedi, savcının incelemesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. (AA)

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