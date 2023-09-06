Yunanistan sınırında 16 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan sınırında 10'u FETÖ üyesi, 16 kişinin yakalandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10’u FETÖ üyesi, 16 kişinin sınırda yakalandığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 10unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadeleri kullanıldı. (DHA)