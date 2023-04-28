Yunanistan ve Suriye sınırında 4 terör örgütü üyesi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan ve Suriye sınırlarında 2'si FETÖ, 2'si PKK/KCK mensubu 4 kişinin yakalandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan ve Suriye sınırında 4 terör örgütü üyesnin yakalandığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarımız, Yunanistan’dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 4 kişi ile Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan 2’sinin FETÖ ve 2’sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” denildi. (DHA)