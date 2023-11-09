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Yunanistan yine ölüme terk etti

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 31 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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Yunanistan yine ölüme terk etti

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

EKİPLER KURTARDI

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 31 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. (AA)

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