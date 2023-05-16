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Yunanistan’a geçmeye çalışan 12 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişinin yakalandığını, yakalananlardan 3'ünün Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğunu bildirdi.

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Yunanistan’a geçmeye çalışan 12 kişi yakalandı

Türkiye’den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişi yakalandı.

MSB’den yapılan açıklamada, “Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.” ifadelerine yer verildi. (AA)

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