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Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 terör örgütü üyesi yakalandı

Edirne'de son bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütleri FETÖ, PKK ve MLK/P mensubu 5 zanlı gözaltına alındı.

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Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 terör örgütü üyesi yakalandı

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugayına bağlı hudut birliklerince son bir haftada kontroller gerçekleştirildi.

Kontrollerde Yunanistan sınırında askeri yasak bölgede 5 şüpheli yakalandı.

Yunanistan’a kaçmaya çalışan zanlıların 2’sinin FETÖ, 2’sinin MLK/P ve 1’inin PKK mensubu olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (AA)

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