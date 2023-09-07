Yunanistan’a kaçmaya çalışan terör şüphelileri kıskıvrak yakalandı
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü şüphelilerini kıskıvrak yakaladı. Son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda, 3'ü IŞİD, 5'i PKK/KCK ve 34'ü FETÖ/PDY mensubu olmak üzere toplam 41 terör örgütü şüphelisi yakalandı.
Jandarma ekipleri, Yunanistan sınırında gerçekleştirdikleri operasyonlarda, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan terör örgütü şüphelilerini yakaladı. Operasyonlarda, şüphelilerin yanı sıra 2 adet silah, 1 adet el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.
JANDARMA 46 KİŞİYİ DE GÖZALTINA ALDI
Jandarma ekipleri, emniyet ve asayiş faaliyetleri kapsamında da son bir haftada haklarında yakalama kararı olan 46 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. (DHA)