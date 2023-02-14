Yunanlıların geri ittiği 8 göçmen adada donmak üzereyken kurtarıldı
Yunanistan sahil güvenliğinin geri iteklediği ve botun batması üzerine yüzerek Kara Ada’ya çıkan göçmenler donmak üzere iken Türk sahil güvenliğine ait helikopter ile kurtarıldı.
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarına Yunanistan sahil güvenliği tarafından lastik bot içerisinde Türk karasularına iteklenen ve fırtınada botları devrildikten sonra yüzerek Kara Ada'ya çıkan sekiz göçmen donmak üzereyken balıkçıların görmesi ile kurtuldu.
Balıkçıların ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-512) tarafından kurtarılan göçmenler kurtarılarak Çeşme ilçesine getirildi. Göçmenlerin soğuktan donmak üzere oldukları ve gerekli sağlık tedavilerinin yapıldığı belirtildi.