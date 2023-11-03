Abone Ol

Yunus’un cesedi inşaatta bulundu

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir inşaatta erkek cesedi bulundu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Yunus’un cesedi inşaatta bulundu

Yeni Mahalle Yıldırım Beyazıt Caddesi’ndeki inşaatta hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen sağlık personeli yaptığı incelemede, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yunus B’ye (22) ait olduğu belirlenen ceset, cumhuriyet savcısı ve ekiplerin incelemesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Falezlerde bulunan ceset 13 yaşındaki Aylin'e ait çıktıİlginizi ÇekebilirFalezlerde bulunan ceset 13 yaşındaki Aylin'e ait çıktıBodrum’da sahile ceset vurduİlginizi ÇekebilirBodrum’da sahile ceset vurdu