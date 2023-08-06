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Yüzme bilmeyen Ferhat, girdiği baraj gölünde boğuldu

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde baraj gölüne giren ancak yüzme bilmediği belirtilen Ferhat Taklacı (13), hayatını kaybetti

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Yüzme bilmeyen Ferhat, girdiği baraj gölünde boğuldu

Hoşin Mahallesi’ne arkadaşları ile piknik yapmaya giden Ferhat Taklacı, iddiaya göre serinlemek için Atatürk Barajı Gölü’ne girdi.

Yüzme bilmediği belirtilen çocuk, bir süre sonra suda kayboldu. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine AFAD, sağlık ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi.

Dalgıç polislerin yaptığı arama sonucunda Ferhat Taklacı’nın cansız bedeni sudan çıkarıldı. Soruşturma başlatıldı. (DHA)

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