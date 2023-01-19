Zabıta memurunun öldürülmesine 2 tutuklama

Kırıkkale'de çıkan kavgada zabıta memurunun bıçakla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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Olay, dün gece saatlerinde Çalılıöz Mahallesi’ndeki parkta meydana geldi. Kırıkkale Belediyedesi’nde zabıta memuru Hamdi Biçer, görevde olmadığı sırada parkta bulunan Y.E.Y., H.K., N.Y. ve B.Y. ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

Zabıta Memuru Biçer, kavgaya dönüşen tartışmada, göğüs, karın ve sırt bölgelerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Biçer, olay yerinden yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı. Biçer, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından kavgaya karıştıkları iddiasıyla Y.E.Y., H.K., N.Y. ve B.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerden H.K., ifadesinde Hamdi Biçer’i bıçakladığını itiraf etti. Gözaltına alınan Y.E.Y., H.K., B.Y. ve N.Y.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.K. ve N.Y. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, B.Y. ile Y.E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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