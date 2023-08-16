Zehir tacirlerine darbe: 41 kişi tutuklandı

Konya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde zehir tacirlerini kıskaca aldı. Ekiplerin yaptığı operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 41 şüpheli tutuklandı.

Müslüm EVCİ

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Konya’da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına büyük darbe vurdu. Ekipler aralarında il dışından gelenlerin de olduğu onlarca şüphelinin ikamet ve iş yerlerini tespit etti, ardından operasyon için düğmeye bastı.

ON BİNLERCE GENCİMİZİ ZEHİRLEYECEK MİKTARDA

Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlarda 937 gram sentetik kannabinoid yani bonzai hammaddesi ele geçirildi.

Bu miktardan 140 kilogramdan fazla bonzai elde edilebileceği anlaşıldı. Ayrıca 30 bin uyuşturucu hap, 2 kilo 500 gram bonzai, 500 gram esrar, 250 gram metamfetamin, 94 kök kenevir bitkisi, 50 gram eroin ve bir miktar skunk maddesi ile kokain ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelerin yanı sıra şüphelilerin üzerlerinde ve aramalarda bulunan 6 tabanca, 3 tüfek, bunlara ait fişekler ile 7 adet hassas teraziye de el konuldu.

ZEHİRİ SAKLADIĞI YER PES DEDİRTTİ

Polisin gerçekleştirdiği operasyonlardan bunalan zehir tacirleri, uyuşturucu maddeleri gizlemek için bin bir yol denese de ekiplerin dikkatinden kaçmıyor.

İl dışından Konya'ya geldiği tespit edilen bir şüphelinin üzerinde arama yapıldı. Eşyalarında yapılan aramada şüphelinin meyve suyu kutusunun içerisine uyuşturucu sakladığı ortaya çıktı.

41 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda gözaltına alınan 41 şüpheli, uyuşturucu kullanmak ve uyuşturucu imal ve ticareti suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.