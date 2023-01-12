Zerin’in şüpheli ölümünden 7 ay sonra tutuklanan sevgilisi konuştu

Eskişehir'de geçtiğimiz Haziran ayında sevgilisiyle birlikte yasadığı apartmanın ikinci katından düşerek hayatını kaybeden Zerin Kılınç'ı, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanan MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak'ın yeğeni Yılmaz Sazak, suçlamaları kabul etmedi. Sazak, "Ben dünyada en çok değer verdiğim varlığı camdan atacak bir insan değilim" dedi.

Kemal ATLAN

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Eskişehir Odunpazarı ilçesi bağlı Emek Mahallesi’nde geçen Haziran ayında meydana gelen olayda; 8 yıl önce eşinden boşanan ve bir mağazada satış görevlisi olarak çalışan 1 çocuk annesi Zerin Kılınç, 3 aydır birlikte yaşadığı spor eğitim uzmanı olan Yılmaz Sazak ile birlikte kaldığı apartmanın ikinci katındaki penceresinden düşmüştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Olay yerine gelen ambulansla Kılınç, Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılmış ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra Zerin Kılınç’ın birlikte yaşadığı Yılmaz Sazak, polisler tarafından gözaltına alınmış ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Kılınç’ın ailesinin tepkileri ve adalet çağrıları üzerine dosya ile ilgili Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve bir Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş ve MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak’ın da yeğeni olan Yılmaz Sazak, akşam saatlerinde polis tarafından gözaltına alınmıştı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Sazak, olaydan 7 ay sonra ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Olay sonrasında evde yapılan incelemelerde; yerde ve kapıda kan lekeleri, cam kırıkları, kırılmış kül tablası olduğu tespit edilmesi üzerine evde tartışma yaşandığı iddialarının olduğu olayla ilgili tutuklanan Yılmaz Sazak, üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek, Zerin Kılınç’ın intihar ettiğini öne sürdü.

Sazak verdiği ifadesinde şunları dile getirdi:

“Zerin'in olay sabahı burnu kanamıştı ve kan izleri bu nedenle oluştu. Ev sahibi Zerin'in kardeşinin çalıştığı iş yerine gidip nikahsız yaşadığımızı ve 3 aydır kira ödemediğini söylemiş, buna canı sıkıldı.

O sabah kalktığında burnu kanamıştı. Peçete ile burnunu sildi. Peçeteyi yere attı. Ev sahibine çok sinirliydi. Biz de evden taşınma aşamasındaydık. Ben evde bulunan kan izlerinin Zerin'in burnunun kanaması sebebiyle bulunduğunu düşünüyorum. Aramızda herhangi bir arbede yaşanmadı. Zerine, ‘hadi dışarı çıkalım, bunaldık. Ben çıkıyorum, sen de gel' dedim. Gelmeyeceğini söyledi ve bana en son ‘sen gideceksin, gelmeyeceksin' dedi.

Ben de kapıya gidip ‘Bak yine saygısızlık yapıyorsun, ben ne zaman gittim de gelmedim, asıl sen sevmiyorsun' dedim. Zerinin ‘Ben saygısızım, sevmiyorum ha diye serzenişini' duydum. Bu sırada hızlı ayak seslerini de duydum. Kapıdan kafamı uzattığımda Zerin'in sol bacağının camdan çıktığını gördüm ve kendini camdan aşağı bıraktığını gördükten sonra koşarak aşağı indim” şeklinde konuştu.

“BEN BİR CANLIYA ZARAR VEREBİLECEK İNSAN DEĞİLİM”

Zerin Kılınç'ın pencereden atlayıp intihar ettiğini ve buna bir anlam veremediğini belirten Sazak şunları söyledi:

“Zerin'e bunu neden yaptığını söyledim. Zerin o anda konuşuyordu ve bana titreyerek ‘benimle gel' dedi. Ambulans eşliğinde Zerin'i hastaneye götürdük. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ben dünyada en çok değer verdiğim varlığı camdan atacak bir insan değilim. Ben hiçbir canlıya zarar verebilecek bir insan değilim. Ben kesinlikle Zerin'i itmedim. Herhangi bir şekilde kavga etmedik. Kendisini darp etmedim. Zerin'in ölümünde benim herhangi bir kastım veya kusurum yoktur. Olay tarihlerinde ben uyuşturucu madde kullanmıyordum. Zerin'in de uyuşturucu madde kullanmışlığı yoktur. Zerin'in psikolojik sorunları yoktu. Ben de kendisinin neden dolayı atladığını bilemiyorum. Buna ben de anlam veremedim.”

OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILIP, RAPOR HAZIRLANACAK

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Zerin Kılınçın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmaya, bir başsavcı vekili ile bir cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Başsavcılık ayrıca Eskişehir Teknik Üniversitesinden Zerin Kılınçın ölümüne ilişkin intihar ya da itilerek mi öldüğünün tespit edilmesi için fizik alanında uzman bilirkişi heyeti kurulmasına karar verdi. Üniversite bünyesinde oluşturulacak heyet tarafından olayın yaşandığı evde keşif yapılarak Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına rapor hazırlayacağı belirtildi.