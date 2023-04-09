Zincirleme kaza: Biri polis iki kişi öldü
Gaziantep'te üç aracın karıştığı trafik kazasında biri polis iki kişi yaşamını yitirdi, dört kişi yaralandı.
Yunus Emre Tabu idaresindeki otomobil, Gaziantep-Kilis kara yolunun 35. kilometresinde önce bir otomobile, ardından Habip Kılıç yönetimindeki plakası belirlenemeyen motosiklete çarptı.
Sürücüler Tabu ve Kılıç, kaza yerinde hayatını kaybetti. Otomobillerde bulunan ve yaralanan dört kişi, ambulanslarla Kilis ve Gaziantep’teki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden Kılıç’ın Kilis Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru olduğu öğrenildi. (AA)