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Zırhlı araç devrildi: 3 asker yaralandı

Şanlıurfa'da askeri aracın devrilmesi sonucu yaralanan 3 asker, hastaneye kaldırıldı.

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Zırhlı araç devrildi: 3 asker yaralandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde lastiği patlayan zırhlı askeri aracın tarlaya devrildiği kazada, 3 asker yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Ceylanpınar ile Viranşehir ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda Aslanbaba Mahallesi’nde meydana geldi.

Zırhlı askeri araç, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kazada, araçtaki 3 asker yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, ilk müdahalenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil Servis’te tedavi atına alınan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. (DHA)

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