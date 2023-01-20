Büyük bir insan hikayesi

Fransa’nın önde gelen tiyatrolarından Comédie Française’in en dikkat çekici aktrisi olan Sarah Bernhardt’ın yaşamından bir kesit sunuyor.

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John Murell'in yazıp, Hakan Altıner'in yönettiği “Bu Bir Efsane-Sarah Bernhardt” Fransa'nın itibarlı tiyatrosu Comédie Française'in en dikkat çekici aktrisi olan Sarah Bernhardt'ın yaşamından bir kesit sunuyor. Sahnede geçirdiği bir kaza sonucu sağ bacağı kesilen Bernhardt'ın, uşağı Pitou ile geçirdiği bir gecede geçmişiyle hesaplaşmasını konu alan iki kişilik oyunda Dilek Türker, Sarah Bernhardt'ı, Tayfun Yılmaz Pitou'yu canlandırıyor. Hayatını tiyatroya adayan Dilek Türker, Sarah Bernhardt'ın duygu geçişlerini usta oyunculuğu ile sahneye taşırken, Tayfun Yılmaz oyunculuk hünerleri ile farklı karakterleri sahnede yaşatıyor.

Bu oyunla başarılı kadın profillerini daha fazla ön plana çıkarmayı amaçladıklarını belirten Türker, “Benim için o, büyük bir insan hikayesi, büyük bir başarı öyküsü, tiyatro sanatında insan evriminin sembolü ve insanlık tarihinde tek olan bir meslektaş. Bernhardt'ın hikayesi, umutlarımın kırıldığı zamanlarda bana umut verendi'' dedi. 500. Yıl Vakfı desteğiyle oyunun özel prömiyeri 17 Ocak'ta gerçekleştirildi ve büyük alkış aldı. Oyun, 6 Şubat'ta 20:30'da Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde, 17 Şubat saat 20:30'da da Akatlar Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.