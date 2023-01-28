New York Times yazdı… Instagram’da yeni fenomen: Yemek yapan büyükanneler

Farklı ülkelerden yönetmenlerin büyükanneleriyle birlikte çektiği belgeselleri içeren Grandmas Project (Büyükanneler Projesi) ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times’ın da dikkatinden kaçmadı. YouTube, TikTok ve Instagram gibi platformlarda popüler olan belgesel serisinde, Türkiye’den sinemacı Zeynep Dilara Aksoy ve anneannesi Münise Bostancı da var.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, farklı ülkelerden yönetmenlerin büyükannelerini yemek yapıp şarkı söylerken kameraya aldığı Grandmas Project (Büyükanneler Projesi) isimli film serisini sayfalarına taşıdı.

YouTube, TikTok ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında çok popüler olan belgesel serisinde, Türkiye'den sinemacı Zeynep Dilara Aksoy ve anneannesi Münise Bostancı da yer alıyor.

New York Times'ın kültür ve yemek yazarı Tejal Rao, belgesel serisinden çok etkilendiğini ve ekranın başından ayrılamadığını, kısa sürede tüm seriyi izlediğini yazdı. Özellikle Zeynep Dilara Aksoy'un filminin ünlü ABD'li yönetmen Martin Scorsese'nin annesiyle çektiği 1974 yapımı “Italianamerican” isimli filmini anımsattığını kaydeden Rao, Türk sinemacının anneannesi Münise Bostancı'nın bulgur pilavı yaparken bir yandan da çok güzel ve hüzünlü bir şarkı söylediğini aktardı.

Yazıda, Münise Bostancı gibi farklı ülkelerden geleneksel büyükannelerin, Grandmas Project sayesinde sosyal medyada beklenmedik bir üne kavuştuğu belirtildi. Çok farklı ülkelerden büyükanneler, seride ülkelerinin kültürüne ait yemekleri yaparken bir yandan da günlük hayatlarından, üzüntü ve sevinçlerinden, gençliklerinden ve evliliklerinden bahsediyor.

Yazıda, Vicky Bennison'ın İtalyan büyükannelerin yemek tarifleri verdiği Pasta Grannies serisiyle Hindistan'da 73 yaşındaki Amar Kaur isimli bir kadının bölgedeki çocuklara kazanlar içinde yemek yaptığı hesabın da sosyal medyada son dönemde milyonlarca takipçi kazandığına yazıda dikkat çekildi.

Pencaplı Kaur'un geleneksel Hint yemekleri yaptığı hesabı yöneten torunları, milyonlarca takipçi kazanmalarının ardından vegan yemek restoranı açmış.

Grandmas Project’i ve diğer serileri izleyen birçok kişi, yaşlı kadınların etraflarındaki kişilerle sohbet ederek yemek yaptığı videoların insanlara çocukluklarını anımsattığını ve çok eğlenceli olduğunu belirtiyor.

İlginizi Çekebilir Ercan Kesal ikinci filminin çekimlerine yıl sonunda başlayacak