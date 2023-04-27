Trendyol sanatla Teknofest’te yerini aldı

Trendyol, Refik Anadol’un “Makine Hatıraları: Uzay” sergisini bu yıl da Teknofest ziyaretçileri ile buluşturuyor.

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Trendyol'un Teknofest sergi alanında, robotik kodlama atölyeleri, metaverse alanı gibi etkinlikler ile katılımcılar eğlenceli ve öğretici bir deneyim yaşayacak.

Trendyol açıklamasına göre, Türkiye'den doğan ve ülkemizin uluslararası teknoloji ligindeki markalarından olan Trendyol, bu yıl da Teknofest'teki yerini alıyor.

E-ticaret platformu Trendyol, bu yıl da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yürütücülüğünde gerçekleşen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'e katılıyor.

Teknofest'te gençleri ve çocukları teknoloji ve bilimle buluşturmayı hedefleyen Trendyol, robotik kodlama atölyeleri ile 10 yaş üstü öğrencilere eğlenceli bir deneyim yaşama fırsatı sunacak.

Yurt dışından afet bölgesine destek olmak isteyenler için 250'den fazla çalışanın yoğun emeği ile 48 saat içinde earthquake.trendyol.com uygulamasını hayata geçiren Trendyol, bu süreçte kullandığı SFX yazılımını da ziyaretçilere tanıtacak.

Trendyol, Refik Anadol'un “Makine Hatıraları: Uzay” sergisini bu yıl da Teknofest ziyaretçileri ile buluşturacak. Ziyaretçiler aynı zamanda VR gözlüklerle Trendyol Sanat'ta sanatseverlerle buluşan bağımsız sanatçıları yakından tanıyacakları ve eserlerini inceleyebilecekleri metaverse evrenini de deneyimleyebilecek.

Teknofest ziyaretçileri, Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde hayata geçen “Yarının Köyleri” projesi hakkında da bilgi edinme fırsatı bulacak.

Refik Anadol'un “Makine Hatıraları: Uzay” sergisi geçtiğimiz sene ilk kez Trendyol'un destekleri ile Teknofest'te ziyarete açılmıştı. Büyük ilgi gören sergi, bu yıl 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşecek Teknofest'te bir kez daha Trendyol'un katkılarıyla sanatseverlerle buluşacak.

“Makine Hatıraları: Uzay” sergisi, Türkiye'nin çağdaş sanat alanındaki öncülerinden Refik Anadol'un 2021’de hayata geçirdiği, uzayla ilgili büyük veri kümelerine ışık tutarak yeni bir kavramsal çerçeve sunuyor.

Birçok teknolojik yeniliğe öncülük eden Trendyol, Trendyol Sanat ile sanatçılara dijitalde yepyeni bir alan açtı. Gençlerin ilgisini sanata daha çok çekmek için sanatı geleceğin dijital dünyası metaverse evrenine taşıyarak sanatseverlere farklı bir deneyim yaşatmayı hedefleyen Trendyol, metaverse evrenine ilgi duyanları da Trendyol Sanat’ta yer alan eserlerle buluşturuyor.

Hazırlanan metaverse alanında Trendyol Sanat'ta yer alan sanatçıların 600'e yakın sanat eseri yer alıyor. Sanatseverler, üç günde bir değişen sergiler eşliğinde bu alanı gezme imkanı buluyor. (AA)