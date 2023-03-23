Sabancı’ya 250 bin dolarlık düğün hediyesi davası

Sabancı Ailesi'nin ikinci kuşak iş insanı Erol Sabancı'nın küçük kızı olan Çiğdem Sabancı’nın boşanma davası açtığı Faruk Bilen, kayınpederinin 26 yıl önce düğün hediyesi olarak verdiği 250 bin doların yarısını almak için dava açtı.

Hayati ARIGAN

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Sabancıların çeyrek asırdan fazla çalışanı ve damadı Faruk Bilen'in boşanma davasından bağımsız olarak avukatı Handan Bakbak aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesine açtığı alacak davasında şu iddialar yer aldı;

ÖNCE EVDEN SONRA İŞTEN ATTI

Faruk Bilen ve Çiğdem Sabancı 1996’da evlendi. Çiftin bu evlilikten iki kızı oldu. Çiftin evliliği Kasım 2022’de bitti. İddiaya göre Çiğdem Sabancı eşi Faruk Bilen’i önce evden sonra da işinden attırarak boşanma davası açtı.

Bir otel odasında hayatını sürdüren Faruk Bilen, boşanmayı reddederek 26 yıllık evliliğini kurtarmaya çalıştı.

SABANCILARIN 26 YILIK ÇALIŞANI

Sabancı Ailesinin damadı ve Sabancı Holding’in 26 yıllık çalışanı olan Faruk Bilen, bireysel olarak bir birikim yapmadığının belirtildiği dava dilekçesinde, boşanma davasında mahkemenin tarafların banka hesaplarına ihtiyati tedbir koymadığı belirtildi.

KAYINPEDERDEN DAMADA HEDİYE

Faruk Bilen düğünde kayınpederi Erol Sabancı’nın düğün hediyesi olarak 250 bin dolar hediye ettiğini, bu paranın Sabancı Ailesi’nin kuruluşu olan Akbank’ta muhafaza edildiğini belirtti. Bugüne kadar paradan tek kuruş harcanmadığını ileri süren Bilen, dilekçede, paranın yarısının kendisine iade edilmesini istedi.

EROL SABANCI TANIK OLARAK DİNLENSİN

Faruk Bilen, düğün hediyesi alacağın, hesaplarına ilişkin bir olumsuzlukla karşılaşılması halinde hediyenin Erol Sabancı tarafından damada verilmesini istediğini belirterek, Erol Sabancı’nın mahkemede dinlenmesini istedi.

Dilekçede mahkemenin çiftin ortak hesaplarına tedbir koyması ve 1996'dan bugüne hesap hareketlerinin mahkeme tarafından talep edilmesi istendi.

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