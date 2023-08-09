Süreyya Yalçın’ın son halini görenler şoke oldu
Muğla’nın Bodrum ilçesinde tatilini geçiren sosyetenin ünlü ismi Süreyya Yalçın Baran, Torba Mahallesi’ndeki Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı’na giderek sahipsiz köpeklerin olduğu bölümü gezdi, barınak yetkilisi Engin Doğan’dan bilgi aldı.
Ardından sahipleneceği ‘doberman’ cinsi köpeğin kimlik belgelerini imzalayan sosyetik güzel, köpeği Türkbükü'ndeki evine götürdü.
Sahiplendiği köpeği bahçesinde yıkayan Süreyya Yalçın Baran o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, “Barınaktan aldım güzel bebişi, ailemize katıldı. Güzel bir yolculuğun başlangıcı. Müthiş anılar biriktireceğiz beraber “ diye yazdı.
ZAYIFLIĞI İLE ŞAŞIRTTI
Son dönemde zayıflığı ile dikkat çeken Süreyya Yalçın Baran'ın adeta ‘bir deri bir kemik’ kaldığını görenler şoke oldu.