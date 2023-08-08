Magarsus izleyiciyle buluşuyor

Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul, Merve Dizdar ve Ercan Kesalın başrolünde yer aldığı Magarsus dizisi 10 Ağustosta ilk iki bölümüyle izleyiciyle buluşuyor.

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BluTV'nin yeni orijinal dizisi Magarsus Hepsiburada Premium'un katkılarıyla 10 Ağustos'ta izleyiciyle buluşuyor.

Magarsus, Çukurova’nın bir sahil ilçesi olan Sarıbahçe’de narenciye ticareti yapan Kurak Ailesinin hem kendi içlerinde cereyan eden hem de bölgede hakimiyet kurmaya çalışan dış güçlerle olan mücadelesini konu ediyor. Çekimleri Adananın Karataş, Sarıçam ve Yumurtalık ilçelerinde geçen dizinin set süresi ise yaklaşık 2 ay sürdü.

Magarsus, 7. Berlin TV Series Festivalinin Special Mention kategorisinde başarılı oyuncu kadrosuyla Stellar Cast Ödülüne layık görüldü. Magarsus’un basın ön gösterimi ise 7 Ağustosta özel bir etkinlikle yapıldı.

ÖZDURAK: BU TOPRAKLARIN HİKAYELERİNİN GÜCÜNE İNANIYORUZ

BluTV CMOsu Merve Naz Atmaca Özdurak konuşmasında, “Türkiye’nin ilk ve lider yerli video platformu olarak bu toprakların hikayelerinin gücüne inanıyoruz. Magarsus hem senaryosu hem de oyuncu kadrosuyla ilk günden beri bizi çok heyecanlandıran bir proje, tanıtımlara aldığımız olumlu geri dönüşler ve izleyicideki heyecan ise yılın dizisi olacağına inancımızı perçinledi. Hepsiburada Premium ile geçtiğimiz sene başlayan başarılı iş birliğimiz çerçevesinde BluTVnin premium içeriklerini Hepsiburada Premium üyelerine ulaştırıyoruz. İş birliği sayesinde Magarsusun daha geniş kitlelere ulaşacak olmasından mutluyuz ve herkesi 10 Ağustosta Magarsusun ilk 2 bölümünü izlemeye davet ediyoruz dedi.

DERELİ: TÜRK YAPIMLARININ DÜNYADAKİ BAŞARISI GÖĞSÜMÜZÜ KABARTIYOR

Hepsiburada Pazarlama Grup Direktörü Görkem Dereli ise Türk yapımlarının tüm dünyadaki başarısı hepimizin göğsünü kabartıyor. Bu anlamda Türk yapımlarına olan katkılarından dolayı BluTVye teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Geçtiğimiz ay 1. yılını kutladığımız ve şu an 1,3 milyon üyesi olan Hepsiburada Premiumun en önemli ayrıcalıklarından biri hediye BluTV üyeliği. Bu güzel iş birliğimizin, uzun yıllar devam etmesini umuyoruz. Yılın en iddialı yerli yapımlarının arasına giren Magarsusu merakla bekleyen tüm izleyicileri Hepsiburada Premiumun ayrıcalıklı dünyasına da bekliyoruz diye konuştu. (DHA)