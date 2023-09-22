ABD’de otomotiv işçilerinden “grevi genişletme” kararı

ABD'de Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW), ülkede 3 büyük otomobil üreticisine karşı başlattıkları grevi, yeni sözleşme görüşmelerinde ilerleme kaydedilmemesi nedeniyle General Motors (GM) ve Stellantis'e karşı genişleteceklerini duyurdu.

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ABD Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW) Başkanı Shawn Fain, yaptığı açıklamada, GM ve Stellantis’in 20 eyaletteki 38 tesisinde daha işçilerin iş durduracağını bildirdi.

Fain, Ford ile yapılan görüşmelerde de sendikanın ücret, iş güvenliği ve diğer konularda ilerleme kaydettiğini ve şirketin anlaşmaya varma konusunda ciddi olduğunu aktardı.

OTOMOTİV İŞÇİLERİNİN GREVİ

UAW’nin Ford, GM ve Stellantis ile yaklaşık 150 bin işçinin yeni sözleşmesine yönelik görüşmelerinden mevcut sözleşmenin bitiş tarihi olan 14 Eylül itibarıyla anlaşma çıkmaması sonrasında yaklaşık 13 bin işçi greve gitme kararı almıştı.

Böylece 3 büyük otomobil üreticisini hedef alan ve “Ayağa Kalk” olarak adlandırılan otomotiv işçilerinin grevi, 15 Eylül’de başlamış ve sendikanın 88 yıllık tarihinde ilk defa 3 otomobil fabrikasının işçileri birlikte greve gitmişti.

Grev kararının ardından sendika üyesi işçiler, GM’nin Missouri’deki montaj fabrikasında, Michigan’daki Ford fabrikasında ve Ohio’daki Stellantis’in Jeep fabrikasında iş durdurmuştu.

SENDİKA YÜZDE 36’LIK MAAŞ ZAMMI İSTİYOR

Otomobil üreticileri ise greve, bazı fabrikalarında geçici işten çıkarmalara giderek karşılık vermişti.

Ford, Michigan’daki montaj fabrikasında grev yapmayan 600 işçiyi geçici olarak işten çıkarırken, Stellantis de grev nedeniyle bir fabrikasında 68 işçiyi geçici olarak işten çıkaracağını, Indiana’daki iletim tesisinde ise işten çıkarmaların beklendiğini duyurmuştu.

GM de Kansas’taki fabrikasında 2 bin işçiyi işten çıkaracağını açıklamıştı.

Sendika, otomobil üreticilerinden 4 yıllık süreçte yüzde 36 oranında ücret artışı, emeklilik desteklerinin iyileştirilmesini ve daha fazla ücretli izin talep ediyor.

Bunun karşısında GM ve Ford yüzde 20’lik ücret zammı önerirken, Stellantis’in teklifi ise yüzde 17,5 düzeyinde bulunuyor.

GREVİN EKONOMİYİ OLUMSUZ ETKİLEYECEĞİNDEN ENDİŞE DUYULUYOR

Ekonomistler, ABD’de otomotiv işçilerinin grevinin tedarik sorunları ve fiyat artışları yoluyla ekonomik kayıplara neden olabileceği öngörülüyor.

Grevin ekonomik etkisinin otomotiv endüstrisinin ötesine geçebileceğinden endişe duyulurken, danışmanlık firması Anderson Economic Group’un (AEG) tahminlerine göre grevin 10 gün sürmesi halinde toplam 5 milyar dolardan fazla ekonomik kayba yol açabileceği öngörülüyor. (AA)

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