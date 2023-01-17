Alım garantisi verildi, devlet bu yıl 500 Togg alacak

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) tarafından üretilen elektrikli araçların, 2023 yılı Nisan ayında trafiğe çıkacağı açıklanmıştı. Kamu alım garantisi verilen Togg, bu yıl devlete sadece 500 otomobil satacak.

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Togg tarafından üretilen 30 bin elektrikli otomobilin, devlet kurumlarının kullanımına sunulması planlanıyor. Togg’un kamu tarafından alım sürecini Devlet Malzeme Ofisi (DMO) üstlenecek.

Kamu alım garantisi verilen Togg’da takvimde netleşti. İlk etapta Togg’un C segment SUV modeli, devlet kurumlarının araç envanterinde yerini alacak.

DMO’nun Togg ile 2020 yılında imzadağı protokole göre 2023'te 500 adet ‘C-SUV’ alımıyla başlamak üzere, toplam 9.500 adet C-SUV, 15 bin 750 C-Sedan ve 4.750 adet C-MPV/VAN alımı planlandı. Ticari modelin alımı ile bu sayı 30 bini bulacak.

2023 yılında alınacak 500 Togg, kamuda bulunan 115 bin aracın yüzde 0,43’üne denk geliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuya ilişkin dün “Ülkemizin vizyon projesi Togg’a yönelik kamu alım garantisini de hayata geçiriyoruz. Kamuda bu araçların kullanımı ile DMO ile burayı ilişkilendirdik ve bir alım garantisi yaptık. Togg’u valilere kadar yollayarak Türkiye sathında görünmesini sağlamış olacağız.” demişti.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nda (Togg), Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu Holding’in yüzde 19’ar, Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nin (TOBB) yüzde 5 ortaklığı bulunuyor.

Togg'un motoru için Alman Bosch, bataryası için Çinli Siro, entegrasyonu için Alman Edag, şasi sistemi için İngiliz Mira, tasarımı için İtalyan Prinfarina ile çalışıldı.