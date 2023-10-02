Babası, Elon Musk’ın Tesla hediyesini kabul etmedi

Elon Musk'ın babası Errol Musk, oğlunun Tesla hediyesini kabul etmezken arabasının onun için Tesla'dan daha güzel olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr

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Elon Musk’un babası Errol Musk, oğlunun Güney Afrika’ya Tesla gönderme teklifini geri çevirdiğini söyledi.

Ocak 2022’de oğlunun kendisine bir Tesla hediye edip Güney Afrika’daki evine gönderme teklifini geri çeviren Errol Musk’ın kararında nakliye ve ithalat vergilerinin maliyeti etkili oldu.

Otomotiv nakliye şirketi A1 Auto Transport’un verilerine göre, ABD’den Güney Afrika’ya bir araç göndermenin maliyeti 3 bin 300 ile 7 bin dolar arasında değişiyor. Ayrıca Güney Afrika, otomotiv ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uyguluyor.

Errol, arabanın nakliye ve ithalat ücretlerin maliyetinin toplamda yaklaşık 180 bin doların biraz üzerinde olduğunu söyledi.

Elon Musk bu parayı ödemeyi kabul etse de, babası bu ödemeye değmeyeceğini ifade etti.

Oğlunun teklifini reddettiğini açıklayan Errol, Güney Afrika’da Tesla servisinin ve temsilciliğinin olmamasını ve şarj istasyonlarının eksikliğini de nedenler arasında gösterdi.

‘ARABAM TESLA’DAN DAHA İYİ’

Bir Rolls-Royce’u ve bir spor arabası olduğunu söyleyen Errol’un ayrıca 1947 yılında inşa edilmiş bir Ryan Navion uçağı var.

Errol, iki oğlunu kastederek, “Elon ve Kimbal’ın bebekliklerinden beri hep Rolls-Royce’larım oldu” dedi.

Arabasının onun için Tesla’dan daha güzel olduğunu söyleyen Errol “Ben Rolls-Royce kullanmayı tercih ediyorum. Çok daha iyi -yani bir Tesla’dan daha iyi değil ama- yine de benim için daha güzel” dedi.

GÜNEY AFRİKA’DA TESLA SATIŞI YOK

Tesla, elektrikli araçlarını Avrupa ve Çin’de satmaya başlarken, araçlar Güney Afrika’da satılmıyor.

Güney Afrika elektrikli araç şarj istasyonu şirketi GridCars’ın Genel Müdürü Winstone Jordaan, mayıs ayında yerel bir haber kaynağına yaptığı açıklamada tüm ülkede yaklaşık 1.500 elektrikli araç ve 300 şarj istasyonu bulunduğunu söyledi.

Buna karşılık Experian’a göre ABD’de 1,7 milyon elektrikli ara kullanılıyor ve Beyaz Saray’ın mart ayı verilerine göre ülke genelinde 130 binden fazla halka açık şarj istasyonu var.

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