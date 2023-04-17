Çin, Avrupa’da Türkiye’yi solladı

Türkiye Avrupa’ya geçen yıl 8.6 milyar dolarlık otomotiv ihracatı yaparken, Çin ise 15.5 milyar dolarlık ihracata imza attı. Çin’in ihracatının dörtte birini elektrikli araçlar oluşturdu.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Türkiye'nin lokomotif sektörü otomotiv, ihracatını artırmasına rağmen yurt dışında rekabette geride kalmaya başladı. Sektörün en önemli pazarı olan Avrupa'da, Türkiye'den Çin'e geçildi. 2021'de Türkiye'den Avrupa'ya yapılan otomotiv ihracatı 8.6 milyar dolar, Çin'in ihracatı ise 7.6 milyar dolardı. Geçen yıl Türkiye yine 8.6 milyar dolar ihracata imza atarken, Çin 15.5 milyar dolarlık ihracat yaptı ve Türkiye'nin önüne geçti.

Çin'in ihracatının yüzde 25'inin elektrikli araçlardan oluştuğunu ifade eden Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, bu ihracatın önemli bir kısmının Avrupalı markaların Çin'de yaptıkları üretimin oluşturduğunu belirtti. Çin'den yapılan otomotiv ithalatına getirilen ek vergilerle sonuç alınamayacağını anlatan Eroldu, Çin'in Türkiye'ye yatırım yapması gerektiğini vurguladı.

GÜNDEMDE ÖNDE OLMALI

Dünyada milliyetçilik akımlarının sanayiyi de etkilediğini ve yerinde üretimin ön plana çıktığını dile getiren Eroldu, Türkiye'nin politikalarını baştan el alarak yenilemesi gerektiğini vurguladı.

Eroldu, “Bunlara karşı nasıl kendi sanayimizi koruyacağız? Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden bir tanesi olması lazım. Çünkü Türkiye ekonomisi açısından çok çok önemli bir sanayi. Bizim buradan geldiğimiz yerlerden taviz vermeden bu sanayileri daha ileri

taşımamız lazım” dedi.