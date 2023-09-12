Çin, Japonya’yı geçerek dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı olacak

Çinli otomobil üreticileri, küresel pazarın hakimi olmaya hazırlanıyor. Çin, aşırı üretim ve iç pazardaki yavaşlama nedeniyle bu yıl Japonya'yı geçerek dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı olabilir.

Sozcu.com.tr

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Avrupalı, Amerikalı, Japon ve Güney Koreli otomotiv grupları, onlarca yıldır süren piyasa hakimiyetini Çin’e kaptırıyor. Çin, bu yıl Japonya’yı geçerek dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı olmaya hazırlanıyor.

Çin’deki aşırı üretim ve ülke içerisindeki arz-talep dengesizliği, ülkedeki şirketleri dış pazara yönlendirmeye başladı.

Elektrikli araç pazarının lideri BYD de dahil olmak üzere Çinli üreticiler artık yabancı otomobil üreticilerinden daha fazla satış yapıyor ve büyüme için yurtdışı pazarları hedefliyor.

KAPASİTE FAZLASI İHRACATA YÖNLENDİRDİ

ABD’li Chrysler’in Çin’deki eski başkanı ve Automobility danışmanlık firmasının kurucusu Bill Russo, ülke genelindeki fabrikalarda üretilen araç sayısında “muazzam kapasite fazlası” oluştuğunu söyledi. Russo, “Kullanılmayan 25 milyon ünitelik bir fazlalığımız var” dedi.

Ayrıca Automobility’den alınan veriler, Çin’deki satış hacimlerinin, ülkenin orta sınıf büyümesindeki yavaşlamaya ve ekonomik zayıflığa paralel olarak 2017’de zirveye ulaştıktan sonra düşüşe geçtiğini gösteriyor.

Kapasite fazlası sorunu hem Chery, SAIC, BYD, Geely ve Changan gibi yerel şirketleri hem de sayıları giderek artan yabancı grupları etkiliyor. Çin fabrikalarını ihracat pazarlarına doğru yeniden konumlandıranlar arasında Tesla, Ford, Nissan ve Hyundai gibi şirketler de yer alıyor.

KÜRESEL PAZARDA LİDERLİK KOLTUĞUNA GEÇİYOR

Öte yandan yıllardır süren destekleyici sanayi politikası ve özel sektör yatırımları, Çin’in otomotivdeki rekabet gücünü de artırdı. Moody’s verilerine göre Çin’in 2021’de Güney Kore’yi ve 2022’de Almanya’yı geride bırakan yıllık araç ihracatı, bu yıl Japonya’yı geçme yolunda ilerliyor.

2023 temmuz sonu itibariyle, ilk 7 ayda Çin’den önceki yıla göre yüzde 74 artışla 2,8 milyon araç ihraç edildi. Bunların 1,8 milyonu benzinle çalışan araçlardan oluştu. Analistler Çin’in yıllar boyunca zirvedeki yerini korumasını bekliyor.

Danışmanlık şirketi AlixPartners’ın tahminlerine göre, Çinli şirketlerin ürettiği otomobillerin yurtdışı satışları 2030 sonunda 9 milyona ulaşacak ve şuan yüzde 16 olan küresel pazar payları yüzde 30’a çıkacak.