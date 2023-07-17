Enflasyondan kaçan otomobile yöneliyor

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2023 yılının ilk 6 aylık dönemine ilişkin verileri açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 13 artarak 735 bin 231 adet olarak gerçekleşti.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ticari araç grubunda, yılın ilk 6 ayda üretim yüzde 2, ağır ticari araç grubunda yüzde 23 artış yaşanırken hafif ticari araç grubu geçen yılla paralel seyretti. Araçlara talebin yüksek olmasının faizlerin enflasyondan düşük olmasına bağlayan OSD Başkanı Cengiz Eroldu, haziran ayında iç piyasada 110 bin aracın satıldığını, temmuzda da benzer bir satış rakamına ulaşılacağını kaydetti.

VATANDAŞ KENDİNİ KORUYOR

Eroldu, “Vatandaşın davranışı, enflasyona karşı param değer kaybediyor. Dolayısıyla gücü neye yetiyorsa onu alıyor. Vatandaş enflasyon yüksek olacak demeye devam ederse mal almayı sürdürür” diye konuştu. Vergide düzenleme beklediklerini anlatan Eroldu, “Tüm otomobiller yüzde 80 ve üzeri vergi dilimine girdi. Yerli üreticilerin rekabet avantajı kalmadı. Yerli sanayiyi destekleyecek adımlar bekliyoruz” dedi.

Yıl sonu hedefi aşılır

OSD verilerine göre 2023'ün ilk 6 ayında toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55 artarak 581 bin 109 adet oldu. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 55 artış sağladı ve 429 bin 870 adede yükseldi. OSD Başkanı Cengiz Eroldu, temmuz ayı satışları ile 650 bin adetlik satış rakamına ulaşılacağını, daha önce yıl sonu için ifade edilen 750-800 bin adetlik satış hedefinin üzerine rahatça çıkılacağını aktardı.

Dijitalden satışın payı büyüyor

Türkiye'de ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar 1 milyonu aştı. Yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artış var. Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, haziran ayında online mecralarda 298 bin 4 kurumsal ilan yayınlandı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 düşüş görülen ilanların yüzde 61'i yani 180 bin 748 adedi satıldı. Ocak-Haziran 2023 dönemine bakıldığında ise geçen yılın aynı dönemine göre ilan adedinde yüzde 5, satış adetlerinde yüzde 9'luk artış gerçekleşti.