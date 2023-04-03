Erdoğan: Makam şoförleriyle o işi yapıyoruz, yakışanı o olur

Togg T10X ilk teslimat töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Erdoğan'ın otomobilinden bahsederken bir muhabirin "Bir tur mu verdi yoksa arada alacak mısınız?" sorusuna "Arada alma nasip olur da artık biz biliyorsunuz daha çok kendimiz kullanmaktan öte makam şoförlerimizle bu işleri yapıyoruz. Yakışanı o oluyor" yanıtını verdi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg T10X ilk teslimat töreninde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, “Togg, ülkemizin teknolojik gelişiminin, ekonomik kalkınmasının ve küresel itibarının sembolü olarak doğmuş, gelişmiş ve bugünkü seviyesine gelmiştir” dedi.

“Devrim otomobilinden sonra bize devrin otomobilini üretmek nasip oldu” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Sadece Türkiye’de değil, dünya yollarında da devrin otomobili Togg’umuzu izleyeceğiz” şeklinde konuştu.

“MAKAM OTOMOBİLİ OLARAK KULLANACAĞIZ”

Erdoğan, “Tabi bu kırmızı bana ait değil. Hanımefendiye ait. O seçti, plaka da onun. Bizimki de burada. Makam otomobili olarak inşallah onu da kullanacağız” dedi.

Erdoğan, bir muhabirin “Bir tur mu verdi yoksa arada alacak mısınız?” sorusuna da “Arada alma nasip olur da artık biz biliyorsunuz daha çok kendimiz kullanmaktan öte makam şoförlerimizle bu işleri yapıyoruz. Yakışanı o oluyor” cevabını verdi.

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