Ford, Almanya’da 3 bin 200 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Ford, Almanya Köln'deki fabrikasında 3 bin 200 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Sozcu.com.tr

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ABD’li otomobil üreticisi Ford, Almanya’nın Köln kentindeki fabrikasında 3 bin 200 kadar çalışanını işten çıkaracak. Haberi, dpa haber ajansı şirketin işçi konseyinin verdiği bilgiye dayandırarak bildirdi.

Habere göre, fabrikanın işçi konseyi başkanı, Ford’un Almanya’daki en büyük fabrikası olan Köln fabrikasındaki 14 bin çalışanın tamamını bugün toplantıya çağırarak konu ile ilgili bilgi verdi.

Almanya’da toplamda 20 bin kişiyi istihdam eden Ford, konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Şirket konu ile ilgili açıklamasında, “Planlarımız kesinleştiğinde ve önce çalışanlarımızı bilgilendirdiğimizde daha fazla ayrıntı paylaşılacak” dedi.