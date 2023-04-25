Hyundai, Samsung ve General Motors, ABD’de batarya fabrikası kuracak

General Motors ve Samsung ABD'de elektrikli araç batarya üretim merkezi planını yakında açıklayacak. Hyundai ise ABD'de 5 milyar dolar yatırımla kuracağı batarya fabrikası için anlaşmaya vardı.

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ABD’li otomobil üreticisi General Motors’un (GM) ve Güney Koreli Samsung’un, ABD’de elektrikli araçlar için batarya üretim tesisi kurma planlarını bugün açıklaması bekleniyor.

Güney Koreli otomotiv üreticisi Hyundai Motor ise ABD’de beş milyar dolar yatırımla kuracağı elektrikli otomobil bataryası fabrikası kuracağı ortaklığın nihai hali üzerinde anlaşma sağladı.

Yatırımın ayrıntıları hakkında bilgi vermeyen kaynaklar, General Motors’un ürettiği araçlarda kullandığı parçaların üreticilerini çeşitlendirmek istediğini ifade etti. Hyundai ise SK Innovation şirketinin batarya birimi SK On ise batarya fabrikasını ABD’nin Georgia eyaletinde inşa edeceklerini açıkladı.

ABD ayrıca Hyundai’nin en büyük pazarı konumunda bulunuyor. Yaklaşık 300 bin otomobile yetecek yıllık 35 GWh üretim kapasiteli fabrikanın 2025’in ikinci yarısında batarya hücresi üretimine başlaması bekleniyor.

GÜNEY KORE LİDERİ ABD’DE

Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek üzere Washington’da bulunuyor. Yoon Suk Yeol 12 yıldır ABD’yi ziyaret eden ilk Güney Koreli lider olma özelliği taşıyor.

Yabancı ülkelere yaptığı ziyaretlerinde iş fırsatlarını gündemin önemli bir maddesi haline getiren Yoon’a, Samsung Electronics CEO’su Jay Y. Lee ve Hyundai Motor’un CEO’su Euisun Chung da dahil olmak üzere Güney Kore’nin başlıca şirketlerinden 100’ü aşkın yönetici eşlik ediyor.

GM ve Samsung SDI duyurunun ne zaman yapılacağı ile ilgili açıklamada bulunmazken, GM ve Samsung SDI arasında olası bir ortak girişime dair haberler geçen ay Güney Kore medyasında yer almıştı.

Detroit merkezli GM, diğer otomobil üreticileri gibi elektrikli araç konusunda sektörün öncü şirketi olan Tesla ile rekabet edebilmek üzere batarya tedarik zincirini çeşitlendirmek ve elektrikli araç hedefleri için gerekli olan parça kapasitesini güvence altına almak istiyor.

General Motors’un halihazırda diğer bir Güney Koreli batarya üreticisi LG Energy Solutions ile ortak girişimi bulunuyor. GM, üretim tesislerini ABD’ye geri getirmek için yürürlüğe alınan ve otomobil üreticilerine teşvikler getiren Enflasyon Düşürme Yasası kapsamında LG ile üç imalat tesisi kurmak için yatırım yapıyor.

VERGİ DÜZENLEMELERİ ETKİLİ OLDU

ABD’deki vergi düzenlemeleri, elektrikli araç sahiplerinin 3,750 dolarlık elektrikli araç vergi indiriminden faydalanabilmesi için otomobillerinin parçalarının en az yüzde 50’sinin Kuzey Amerika’da üretilmiş veya montajının yapılmış olmasını gerektirecek şekilde değiştirilmişti. (REUTERS)