İkinci el oto kontak kapattı

İkinci el oto pazarında, haziran ayından bu yana durgunluk yaşanıyor. Mart, nisan ve mayıs aylarındaki canlılığın ardından haziran ayında alım satımlarda sert bir düşüş oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cem YILDIRIM

Kurlardaki yükselişin ardından piyasa beklemeye geçince noter kanalıyla yapılan devirler geçen yılın aynı ayına göre otomobilde yüzde 17.8, toplamda da yüzde 13.4 düşüş gösterdi.

SIFIR ARAÇTA ARTIŞ

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, İkinci el otomobil pazarındaki bu düşüşün tüketicinin finansmana erişim sorunu yaşamasından kaynaklandığını söyledi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ağustos ayı verileri, satışlarda geçen yılın aynı ayına göre artışın otomobillerde yüzde 15.4, toplam taşıtta yüzde 19.4'te kaldığını gösterdi. Böylece ilk 8 ay itibarıyla ikinci el taşıt piyasasında devirler, 5 milyon 37 bin 596'sı otomobil olmak üzere, toplam 7 milyon 510 bin 360'a ulaşırken, 2022'nin aynı dönemine göre artış otomobilde yüzde 23.6, toplamda yüzde 23.4 oldu.

Kan kaybında, sıfır araca yöneliş de etkili oldu. İkinci el alım satımların düştüğü veya artışların düşük kaldığı dönemde sıfır otomobil satışları ise haziran ve temmuzda geçen yılın aynı aylarına göre yüzde 75, ağustosta yüzde 86, ilk sekiz ay itibarıyla da yüzde 67.4 artış kaydetti.

Tüketici finansmana erişemiyor

MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, durgunluğun giderek kronik hale geldiği ikinci el pazarının yeniden canlanabilmesi için tüketicilerin finansmana erişiminin kolaylaşması gerektiğini bildirdi. Erkoç, geçen yılın aynı dönemine göre satışların arttığını ancak 2023'ün haziran ayından itibaren pazarda daralmanın sürdüğünü belirtti.