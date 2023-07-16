İkinci el otomobil pazarında fiyatlar yüzde 43 arttı

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, bu yılın ilk altı aylık döneminden geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 1 milyon 4 bin 721 oldu.

Indicata’nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, haziran ayında online mecralarda 298 bin 4 kurumsal ilan yayınlandı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 düşüş görülen ilanların yüzde 61'i yani 180 bin 748 adedi satıldı.

OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ

Ocak-Haziran 2023 dönemine bakıldığında ise geçen yılın aynı dönemine göre ilan adedinde yüzde 5, satış adetlerinde yüzde 9’luk artış gerçekleşti. Geçen yılın ocak-haziran döneminde satılan araç sayısı 919 bin 814 iken, bu yılın aynı döneminde bu rakam 1 milyon 4 bin 721’e ulaştı.

2. el online pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 32 markanın 253 modeline ait 2 bin 23 varyantının 2010-2022 model yıllarındaki 104 bin 40 adet ilanın fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, 2023 haziran ayı 2. el online binek ve hafif ticari araç pazarında perakende fiyatların bir önceki aya göre yüzde 6 arttığı gözlendi. İlk 6 ay toplamına bakıldığında, 2. el araç pazarında araç fiyatları ortalama yüzde 43 yükseldi.

İKİNCİ EL ELEKTİRİKLİ OTOMOBİL SATIŞI

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, pazarda Haziran 2023’te en yüksek payı 104 bin 111 adetlik satışla dizel otomobiller aldı.

Dizel otomobilleri, 66 bin 504 satışla benzinli ve 4 bin 785 adetle hibrit otomobiller takip etti.

Otogazlı otomobillerin satış adedi 4 bin 271, ikinci el elektrikli otomobil satışları da 1.077 oldu. Haziran 2022’de 329 adet ikinci el elektrikli otomobil satılmıştı.

Ayrıca, geçen ay satılan binek araçların yüzde 37'si C Segmenti araçlardan oluştu. Geçen senenin aynı dönem ile karşılaştırıldığında, haziran ayında A segment araç satışlarının toplam binek araç içindeki payının yüzde 33, SUV segment araçlarının payının yüzde 25, spor segment araçlarının payının yüzde 123 arttığı gözlendi. (AA)