Korkutan olay: Tesla marka araçları ateşe verdiler

Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla marka araçlara yönelik kundaklama olayları panik yarattı.

Sozcu.com.tr

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Elektrikli otomobil markası Tesla’ları hedef alan bir grup Almanya’da panik ve korku yarattı…

Almanya’nın Frankfurt kentindeki Fechenheim bölgesindeki bir park alanında bulunan Tesla marka otomobiller kundaklandı. Yapılan saldırıda 10 adet Tesla Model Y araç kullanılamaz hale geldi. Öte yandan yetkililer, bu haftanın başında 5 araca yönelik saldırının geldiğini ve bu araçların da hasar gördüğüne dikkat çekti.

Yapılan açıklamada, Tesla’ya savaş açan bir grubun bu saldırıları gerçekleştirdiği belirtildi. Frankfurt İtfaiyesi, bir açıklama yaparak gece saatlerinde bir ihbar üzerine olay yerine gidildiğini ve çok sayıda aracın yandığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, araçların akülerinin patlamasının alevlerin etkisini artırmış olabileceği de iddia edildi. Yetkililer bu konuda bir açıklama yapmadı.

Olaydan sonra sosyal medyada paylaşılan bir mektupta, ismi açıklanmayan bir grubun saldırıyı üstlendiği belirtildi.

HASAR 500 BİN EURO

İsmi açıklanmayan grup, Tesla’nın bir düşman olduğunu duyurarak, “Münih’teki otomotiv fuarında dev şirketler yeni parlak otomobillerini tanıtıp, ekonomik başarılarını klimalı odalarda kutlarken, birçok yaşam Portekiz ve Maui’de çıkan yangınlar ve Slovenya ve Avusturya’daki sel felaketiyle yok oldu” ifadesine yer verdi. Açıklamada Tesla’ya savaş açıldığı belirtildi.

Alman polisi dün meydana gelen saldırıda yaklaşık 500 bin euroluk hasar meydana geldiğini de duyurdu.

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