Kredili araç satışlarında sert düşüş

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, bireysel müşterilerin yüzde 70’inin kredi kullanarak araç aldığını ancak kredi kısıtlamaları sonrası gelinen noktada bu oranın yaklaşık 20-25’lere gerilediğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, son dönemde bankaların kredi politikalarının araç satışlarına etkisini değerlendirdi.

Enflasyon ve cari açıkla mücadele açısından iç tüketimin düşürülmesini desteklediklerini ancak toplam otomotiv pazarının da 700 bin adedin altına inmemesini istediklerini belirten Bozkurt, kredi konusunda dengeleri doğru bir noktada tutmak gerektiğini söyledi.

Normal pazar koşullarında bireysel müşterilerin yüzde 70'inin kredi kullanarak araç aldığını ancak kredi kısıtlamaları sonrası gelinen noktada bu oranın yaklaşık 20-25'lere gerilediğini söyleyen Bozkurt, “Bununla birlikte kredi kullanan müşterilerin de ortalama 1,5 milyon TL olan bir araç için maksimum 250-300 bin lira kredi kullanabildiğini görmekteyiz. Bu açıdan, kredilerin daha fazla kısılmasına ihtiyaç olup olmadığına bakmakta fayda olacaktır” dedi.

ENFLASYON VE CARİ AÇIK HEDEFİ SATIŞLARI DÜŞÜRECEK

“İçinden geçtiğimiz süreçte en büyük ve en önemli sorunumuz enflasyon. Enflasyonla mücadelede ise öncelik cari açık konusuna çözüm bulmaktır. O nedenle, akla ilk gelen müdahalenin ‘iç tüketimin düşürülmesi' olması da oldukça anlaşılabilir bir durumdur” diyen Bozkurt, bu yaklaşımın, otomotiv sektörü açısından toplam pazar adetlerinin düşmesi gibi sonuçları olacağını öngördüklerini söyledi.

Bozkurt, “Her ne kadar bu durum ilk bakışta bizleri mutlu etmese de orta-uzun vadede enflasyon sorununun kalıcı bir şekilde çözülerek, ekonomik istikrar elde edilmesi açısından ne kadar kritik olduğunun bilincindeyiz. O sebeple, ekonomik yol haritasına sabırla destek vermemiz gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.

‘BİREYSELDEKİ CİDDİ DÜŞÜŞ SONRASI PAZARI KURUMSAL DOMİNE EDECEK’

Bozkurt ayrıca, “Kredi konusunda önümüzdeki süreçte önemli olan özellikle kurumsal (filo) müşterilerin krediye erişebilmesi olacaktır. Gelecek 2 yıllık süreçte bireysel müşterilerin araç satın almasında ciddi düşüşler olacağı bariz şekilde görülmektedir. Otomotiv pazarını kurumsal (filo) müşterilerin domine edeceği bir sürece girileceği de aşikardır” değerlendirmesinde bulundu.

“Bu süreçte dikkat edilmesi gereken husus, kurumsal müşterilerin krediye ulaşımında bir rahatlamaya gidilmesi ihtiyacının olmasıdır” diyen Bozkurt, “Aksi takdirde, kurumsal müşterilerin araç alamaması durumunda, şirketlerin araç ihtiyacı karşılanamayacak ve ticari operasyonlar sekteye uğrayacaktır” şeklinde konuştu.

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