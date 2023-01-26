Küresel otomobil üretiminde çip krizi kaynaklı düşüş beklentisi
Küresel otomobil üretiminin yetersiz çip arzı nedeniyle 2026 yılına kadar yüzde 20 düşmesi bekleniyor.
Alman otomobil üreticilerini temsil eden VDA, çip sorununa karşı önlem alınmadığı takdirde 2026’ya kadar dünya genelinde otomobil üretiminin yaklaşık yüzde 20 azalacağını açıkladı.
VDA tarafından yayımlanan araştırmada, otomobillerde kullanan çiplerin arzında yaşanan daralma nedeniyle 2021’de küresel otomobil üretiminin yüzde 9 düştüğü belirtildi.
ÇİPLERE OLAN TALEBİN 3 KATINA ÇIKMASI BEKLENİYOR
Araştırmada sektörün daha fazla sayıda çip gerektiren elektrikli araçlara geçiş yapılması ve elektronik sürüş yardımı sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte otomobillerde kullanılan çiplere olan talebin 2030 yılına kadar 3 katına çıkmasının beklendiği belirtildi. (REUTERS)