Mercedes’e rüşvet baskını

Almanya’da Mercedes, milyonlarca Euroluk rüşvet ve yolsuzluk skandalıyla çalkalanıyor. Şirketin üst düzey iki çalışanının yıllardır 'araç alan bazı şirketlere' öncelik için rüşvet aldığı ortaya çıktı. Güvenlik güçleri Mercedes’in merkezi ve çalışanların evlerinde arama yaptı.

Ali GÜLEN

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Dünyanın önde gelen otomobil üreticisi Mercedes'e ‘rüşvet ve yolsuzluk’ baskını gerçekleştirildi.

Stuttgart Başsavcılığı, iki Mercedes çalışanının, ‘bazı şirketlerin yüksek sayıda araç alımında torpil geçmek için’ rüşvet aldığı gerekçesiyle Mercedes'in merkezindeki satış bölümlerinde ve iki çalışanın evlerinde arama yaptı.

MERCEDES ŞİKAYETÇİ OLDU

Soruşturmayı yürüten Başsavcı Aniello Ambrosio, yaptığı açıklamada, “Özellikle ticari kullanım için gerçekleşen alımlarda rüşvet ve yolsuzluk nedeniyle iki kişiyi soruşturuyoruz“ açıklamasını yaptı. Rüşvet ve yolsuzluğun boyutunun milyon Euroları aştığı belirtiliyor. Mercedes'ten yapılan açıklamada ise konuyla ilgili şikayetin bizzat kendilerinden geldiği vurgulandı.

POLİS UZMAN EKİP KURDU

Yüksek miktarda araç alan belirli firmaların iki çalışana rüşvet vererek öne geçtiği belirtilirken, bununla ilgili berilere ulaşmak için satış biriminde çeşitli belgelere ve bilgisayarlara el konuldu. Sindelfingen'deki merkezde aramanın, araştırma-geliştirme bölümünde de yapıldığı açıklandı.

Öte yandan, yolsuzluğun yıllardır yapıldığı ve bunu yapan üst düzey çalışanların yıllarca çok iyi şekilde gizlediği belirtildi. Olayı aydınlatabilmek için, Alman Asayiş Dairesi'nden ‘Beyaz Yakalı Suçluları Yakalama’ birimi oluşturuldu.