OSD Başkanlığı’na yeniden Cengiz Eroldu seçildi

Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) 48. Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı devralan Cengiz Eroldu yeniden başkan olarak seçildi.

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Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 48'inci Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi.

Genel Kurul'da geçen yıl derneğin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı devralan Cengiz Eroldu yeniden başkan olarak seçildi.

Eroldu, “Ülkemizin yaşamış olduğu deprem felaketi hepimizi derinden etkiledi.

Yaraların sarılması için birlik olmak, dayanışmamızı sürdürmek, üreterek

büyümek her zamankinden daha da önemli. Her zaman olduğu gibi, yaşamakta

olduğumuz bu zorlu süreçte de otomotiv sanayii olarak üzerimize düşen görevi

yapmaya devam edeceğiz” dedi.

TÜRKİYE EN ÇOK ARAÇ ÜRETEN 13. ÜLKE

Türkiye'nin 2022’de dünyanın en çok araç üreten 13. ülkesi olma konumunu

koruduğunu hatırlatan Eroldu, şöyle devam etti:

“Türkiye otomotiv sanayisinin global arenadaki yerine baktığımız zaman, Avrupa Birliği'nde ticari vasıtalarda ve traktörde birinciliğimizi devam ettirdiğimizi görüyoruz.

Tüm bunlar, son 50 yıl boyunca Türk otomotiv sanayisinin taş üstüne taş koyarak geldiği sonuçlardır. 2023’e de aslında iyi bir başlangıç yaptık.

Baktığımız zaman; ilk 2 ay sonuçlarında toplam üretimimiz yüzde 14 artış gösterdi. Diğer taraftan ihracatımızda da yüzde 8'lik bir artışla ilk 2 ayı kapattık ve bu tablo da bizi 2023 yılı için ümitlendiriyor. Otomotiv sanayinin en önemli olmazsa olmaz konusu sanayi üretiminin büyütülmesi. Sektörümüzün hali hazırda 2 milyonluk kapasitesi var. Bu kapasitemizi daha da artırıp daha da fazla değer yaratmak istiyoruz. Burada üç ana başlığımız var. İhracatın korunması ve geliştirilmesi, iç pazarın ticaret dengesi gözetilerek büyütülmesi ve otomotiv parkının gençleştirilmesi.”

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