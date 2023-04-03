Oto tamircilerine grev çağrısı

Almanya'da IG Metall sendikasından oto tamircilerine uyarı grevi çağrısı yapıldı. Sendika, Almanya'da alışılmışın dışındaki yüksek enflasyonun etkilerine karşı çalışanların ücretlerine yüzde 8,5 artış ve enflasyon tazminatı istiyor.

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Almanya’da IG Metall sendikası, işverenleri enflasyona karşı daha iyi ücrete zorlamak için araba galerileri ve tamircilerinde çalışanları 3 Nisan'dan itibaren uyarı grevine gitmeye çağırdı.

IG Metall sendikasından yapılan açıklamada, işverenlerle oto tamircilerde ve otomobil galerilerinde sendikalı çalışanların ücret artışlarına ilişkin ilk tur müzakerelerinin başarısız olduğu belirtildi.

Açıklamada, işverenleri enflasyona karşı daha iyi ücrete zorlamak için Almanya çapındaki oto tamircilerde ve araba galerilerindeki 435 bin çalışana yarından itibaren uyarı grevine gitme çağrısı yapıldı.

Uyarı grevlerinin yeri ve zamanının bölgesel olarak duyurulacağı bildirildi.

IG Metall, Almanya’da alışılmışın dışındaki yüksek enflasyonun etkilerine karşı çalışanların ücretlerine yüzde 8,5 artış ve enflasyon tazminatı istiyor. (AA)

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