Otomobil satışları geçen yıl yüzde 5,5 arttı

Yeni adıyla Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil satışları geçen yıl yüzde 5,5 artarak 592 bin 660 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 8,6 artışla 190 bin 623 adet olarak gerçekleşti.

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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 85,1 artışla 115 bin 220 adete çıkarken, yılın tamamında geçen yıla göre yüzde 6,2 artarak 783 bin 283 adet ile bir önceki yıla yakın bir değer aldı.

Araç pazarında satışlar geçen yıl uluslararası tedarik zincirindeki aksaklıklara bağlı olarak yaygın olarak görülen araç bulunurluk sorunu nedeniyle bir önceki yıla göre belirgin bir değişim kaydetmedi.

ARAÇ BULMAK İÇİN SIRAYA YAZILIYORLAR

Corona virüsü salgını ardından iki yıldır yurt içi pazarda araç bulunurluğu sorunu yaşanırken, yüksek vergi oranları ve kurdaki artışın tırmandırdığı fiyatlara rağmen arz talebe yetişemiyor, tüketiciler araç bulmak için sıraya yazılıyorlar.

Yeni adıyla Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil satışları geçen yıl yüzde 5.5 artarak 592 bin 660 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 8.6 artışla 190 bin 623 adet olarak gerçekleşti.

10 YILLIK ARALIK AYI ORTALAMASINA GÖRE DÜŞÜŞ

2022 Aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 99,2 artarak 86 bin 774 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 55,2 artarak 28 bin 446 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 0,8 azaldı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 0,3 azalış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 2,2 azaldı. (REUTERS, SOZCU.COM.TR)

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