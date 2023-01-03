Otomobil sektörü ‘zam yaptık’ dedi, TÜİK fiyat düşüşü açıkladı

TÜİK'e göre, benzinli otomobil fiyatları aralıkta aylık bazda yüzde 2,77 düştü. Sektör ise aynı dönemde ÖTV matrah düzenlemesine rağmen fiyatların yüzde 6 zamlandığını söylüyor. Öte yandan, otomotiv fiyatları 2022'de yüzde 80-150 aralığında zamlanırken, TÜİK'e göre son bir yıllık zammın yüzde 31,7 ile sınırlı kalması da dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Araç fiyatları otomotiv sektörü temsilcilerine göre zamlanırken Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre ucuzladı.

Sektör, 2022’nin son aylarında sıfır araç fiyatlarının yüzde 1,8 ila yüzde 6 aralığında zamlandığını söylerken, TÜİK’in bugün açıkladığı verilere göre, benzinli otomobil fiyatları aralıkta aylık bazda yüzde 2,77 düştü.

Bu durumu sozcu.com.tr’ye değerlendiren sektör temsilcileri, kasım ayının sonunda otomobillerde ÖTV matrah limitinin artırılması sonrası sıfır araçlarda indirim beklendiğini ancak bu indirimin çok sınırlı sayıda araçta çok sınırlı oranlarda gerçekleştiğini; dolayısıyla resmi verilere yansıyacak önemli bir indirimin oluşmadığını anlattı.

Ayrıca, sektör temsilcilerine göre otomotiv fiyatları 2022’de yüzde 80-150 aralığında zamlanırken, TÜİK’e göre son bir yıllık zam yüzde 31,7 ile sınırlı kaldı.

İNDİRİM BEKLENİRKEN BİNDİRİM GELMİŞTİ

24 Kasım’da yapılan bir düzenlemeyle otomobillerde ÖTV matrah limiti artırılmıştı.

Buna göre, otomobillerde yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği, 120 bin liradan 184 bin liraya çıkarılırken, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 150 bin liradan 220 bin liraya yükseltilmişti.

Yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 175 bin liradan 250 bin liraya çıkarken, yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği ise 200 bin lira idi, 280 bin lira olmuştu.

Düzenleme ile sıfır araçlarda yüzde 5-16; ikinci el araçlarda ise yüzde 5-10 aralığında sınırlı bir indirim bekliyordu ancak sıfır araç fiyatları bu düzenleme sonrası düşmek bir yana yüzde 1,8 ila yüzde 6 arasında zamlandı.

Yalnızca sınırlı sayıda markanın bir iki modelinde, sınırlı oranda bir indirim yaptığı belirtiliyor.

1 OCAK’TA YÜZDE 5 ZAM DAHA GELDİ

Sozcu.com.tr’ye konuşan bir otomotiv markasının Türkiye Müdürü, “Otomobil fiyatlarında TÜİK’in verisine yansıyacak bir indirim maalesef olmadı. Hatta ÖTV matrah düzenlemesi sonrası fiyatlar düşmek bir yana arttı. 2022’yi yüzde 150 zamla kapatan sektör yeni yıla da yüzde 3-5 aralığında yeni zamlarla girdi” dedi.

2023 model araçların piyasaya girmesiyle yeni fiyat artışları yaşanacağını kaydeden yetkili, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Enflasyondaki artış bu şekilde devam ederse, döviz kurundaki baskılama da bir süre sonra tutulamayacak. Yeni yılla beraber şirketlerin giderleri de arttı, bunu tolere etmek için kendileri de zam yapacaktır. Mayıs, haziran gibi de şu an 100 birim olan otomobil fiyatının minimum 150’ye çıkacağını öngörüyorum.”

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