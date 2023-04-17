Otomotiv ana sanayi üretimi martta arttı

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, otomotiv ana sanayi üretimi martta yüzde 34, ocak-mart döneminde yüzde 21,1 arttı.

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Otomotiv ana sanayinin üretimi martta yüzde 34 artışla 142 bin 799 adet olurken, Ocak-Mart üretimi yüzde 21,1 artışla yaklaşık 366 bin 597 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından bugün açıklanan verilere göre, ağır ticari araç satışlarını da kapsayan toplam pazar Mart ayında yüzde 60,5 artışla 109 bin 548 adet olurken, Ocak-Mart’ta yüzde 54,9 büyüyerek 247 bin 904 adet oldu.

Otomotiv ihracatı Mart’ta adet bazında yüzde 21,2 yükselerek 95 bin 684 adet olurken, Ocak-Mart’ta yüzde 12,5 artışla 253 bin 828 adet oldu. (REUTERS)