Otomotiv satışları eylülde yüzde 55,9 arttı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bu yılın eylül ayında yüzde 55,9 büyüyerek 96 bin 793 adet olurken, bu tüm zamanların en yüksek eylül ayı olarak kayıtlara geçti.

Sozcu.com.tr

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), eylül ayına ilişkin otomobil ve hafif ticari araç pazarı verilerini açıkladı.

ODMD tarafından açıklanan verilere göre; 2023 yılı Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Eylül ayına göre yüzde 55,9 artarak 96 bin 793 adet oldu.

2023 Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,7 artarak 78.971 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 2,4 artarak 17.822 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 58,1 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 69,3 artış gösterirken hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 22,1 arttı.

YILIN İLK 9 AYINDA YÜZDE 64,8 ARTTI

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64,8 oranında artarak 857 bin 575 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yıla göre yüzde 67 oranında artarak 666 bin 890 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 57,2 artarak 190 bin 685 adet oldu.

PAZARIN YÜZDE 88,9'U VERGİ ORANI DÜŞÜK ARAÇLAR

Pazarın yüzde 88,9'unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 368 bin 503 adetle yüzde 55,3 pay, B segmenti otomobiller 217 bin 978 adetle yüzde 32,7 pay aldı.

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