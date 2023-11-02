Otomotiv satışlarında rekor serisi sürüyor

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, sıkı finansal koşullara rağmen taşıt arzındaki artışın etkisiyle ekimde yüzde 55,4 büyüyerek 101,367 adete ulaştı ve yıl başından bu yana kırdığı aylık rekor serisine devam etti.

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Otomobil satışlarındaki rekor, ekim ayında da devam etti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, sıkı finansal koşullara rağmen taşıt arzındaki artışın etkisiyle ekimde yüzde 55,4 büyüyerek 101,367 adete ulaştı ve yıl başından bu yana kırdığı aylık rekor serisine devam etti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ocak-Ekim’de yüzde 63,7 artışla 958 bin 942 adet oldu.

Otomobil satışları ekimde yüzde 74,1 artışla 82 bin 611 adete, hafif ticari araç satışları ise yüzde 5,5 gibi sınırlı bir artışla 18 bin 756 adete çıktı.

YILIN İLK 10 AYINDA YÜZDE 68’LİK ARTIŞ

Otomobil satışları, 2023 Ocak-Ekim döneminde ise, geçen yıla göre yüzde 67,8 oranında artarak 749 bin 501 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 50,6 artarak 209 bin 441 adet oldu.

Ekim ayı itibarıyla 12 aylık satışlar 1 milyon 156 bin 473 oldu. (SOZCU, REUTERS)

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